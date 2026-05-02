במהלך סוף השבוע, צה"ל תקף מהאוויר מטרות טרור רבות וחיסל מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. במסגרת התקיפות הושמדו כ-70 מבנים בשימוש צבאי וכ-50 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים.

בין המטרות שהותקפו: מפקדות מהן פעלו מחבלי הארגון, מחסן אמצעי לחימה, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות, אשר שימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

באירוע נוסף, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ממשיך לפעול מול איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ובהתאם להנחיות הדרג המדיני".