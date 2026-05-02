השרב עומד להסתיים בשינוי קיצוני במזג האוויר. הלילה הזה צפוי להיות מעונן חלקית אך כבר מחר יחל מהפך.

החל משעות הבוקר מחר הטמפרטורות יהיו בשיאן במהלך היום, וכבר בשעות הצוהריים יחלו לנשב רוחות מערביות ערות. לקראת שעות הערב, יש סיכוי לגשם שיחלוף באזור הצפון והמרכז.

ביום שני ירידה של ממש בטמפרטורות. גשם יחל לרדת בשעות הבוקר, בעיקר בצפון הארץ ומישור החוף הצפוני, אך מוקד הגשמים יהיה ברמת הגולן. הר החרמון עשוי להיות מושלג.

ערב חג ל"ג בעומר צפוי להיות קר במיוחד, למרות שלא צפויים כמעט גשמים ברוב האזורים כבר משעות הצוהריים.

גם ביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו ויהיו נמוכות מהרגיל. במהלך השבוע תורגש עלייה הדרגתית, וביום חמישי מזג האוויר ישוב וייעשה רגיל לעונה.