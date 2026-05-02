ברל'ה קרומבי, יו"ר תנועת "תקומה" ואסטרטג פוליטי בולט, פרסם בסוף השבוע סרטון המכה גלים בקרב אלפי משפטנים. קרומבי מציג בסרטון נתונים על תקציב הלשכה לשנת 2026, וטוען כי המוסד שאמור להיות מקצועי וא-פוליטי משתמש בכספי דמי החבר של עורכי הדין כדי לקדם אג'נדת שמאל מובהקת.

לפי הנתונים שהציג קרומבי, תקציב הלשכה עומד על כ-90 מיליון ש"ח בשנה, כאשר למעלה מ-70% ממנו מגיע מדמי החבר המשולמים על ידי עורכי הדין. קרומבי טוען כי כ-32 מיליון ש"ח מהתקציב מוגדרים כ"תקורות" - סעיף הכולל ייעוץ, שיפוצים וקמפיינים תקשורתיים.

לדבריו, הלשכה משקיעה מיליונים במאבקים נגד שר המשפטים יריב לוין ונגד הרפורמה המשפטית, ובקידום תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה.

קרומבי פנה בסרטון ישירות לעורכי הדין המזוהים עם המחנה הלאומי: "עשרות אלפים מכם מממנים בכפייה את אחד הארגונים הבולטים של מחאת קפלן. כל עורך דין משלם כמעט אלף שקלים בשנה לפעילות פוליטית שנוגדת את ערכיו. הגיע זמן למהפכה בלשכה".

תגובתו של יו"ר הלשכה, עו"ד עמית בכר, לא איחרה לבוא, אך היא התמקדה במישור האישי ולא בנתונים התקציביים. בכר האשים את קרומבי בהיותו חלק מ"מכונת הרעל" וטען כי הוא פועל כ"ידו הארוכה" של ראש הממשלה נתניהו. בכר אף הזכיר לקרומבי את הפסדו של אפי נווה בבחירות האחרונות ללשכה, וטען כי המתקפה הנוכחית היא ניסיון פוליטי נואש לקראת הבחירות הבאות.