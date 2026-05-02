מושל מדינת טנסי, ביל לי, חתם רשמית על החוק להכרה ביהודה ושומרון, ובכך הפך אותו לחלק בלתי נפרד מספר החוקים של המדינה.

המהלך, שעבר ברוב מוחץ בבית הנבחרים ובסנאט של טנסי, קובע כי מעתה יוסר המונח "הגדה המערבית" מכל מסמך רשמי ובמקומו ייעשה שימוש בלעדי במונח "יהודה ושומרון".

החוק אינו מסתפק בשינוי סמנטי בלבד, אלא כולל הכרה רשמית בזכות ההיסטורית של העם היהודי על חבל הארץ.

טנסי היא המדינה השלישית בארצות הברית שמאמצת חקיקה כזו, לאחר שארקנסו ואריזונה עשו זאת קודם לכן. המהלך באריזונה נחשב למשמעותי במיוחד, שכן מדובר במדינה עם מושלת דמוקרטית, מה שמעיד על כך שהתמיכה ביו"ש חוצה מפלגות בחלקים נרחבים בארה"ב.

היוזמה קודמה בעקבות פעילות מדינית מאומצת של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ויחידת קשרי החוץ של המועצה. דגן אירח בשומרון את חבר בית הנבחרים של טנסי, כריס טוד, ואת חבר בית הנבחרים של אריזונה, דייוויד ליוינגסטון.

נכון להיום, 17 מדינות בארה"ב נמצאות בשלבים שונים של קידום חקיקה דומה.

ראש מועצת שומרון אמר כי "זהו צעד חשוב בתהליך בינלאומי של חזרה לאמת. החוק הזה מבטל את השקר על 'הגדה המערבית' ושל 'הכיבוש', ומבהיר את האמת גם בשימוש נכון בשפה: יהודה ושומרון ולא 'גדה מערבית'. "מדינה אחר מדינה בארצות הברית מאמצות את החוק הברור הזה, כולל השבוע המדינה השלישית עם מושלת דמוקרטית. אני מאמין שמעל 20 מדינות יחוקקו את החוק הזה ואני קורא לכנסת ישראל לחוקק חוק דומה, חוק שמדגיש את זכותו ההיסטורית של העם היהודי על יהודה ושומרון".