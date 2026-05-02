קבלת שבת ל"ג בעומר בצפת צילום: באדיבות המצלם

עיר המקובלים צפת התעטפה השבת באווירה רוחנית מיוחדת, כאשר כמדי שנה בשבת הסמוכה לל"ג בעומר, נערכה שבת מיוחדת שחיברה בין עומק תורת הנסתר ופנימיות התורה למאורות ימינו.

האירועים נפתחו בערב שבת במעמד בואי כלה עוצמתי ברחבת העירייה. תחת כיפת השמיים ובליווי נגנים, הובילו תלמידי ישיבת ההסדר קבלת שבת מוזיקלית בשירה וריקודים, משם נמשך המעמד לתפילת קבלת שבת ברוב עם בהשתתפות מאות משתתפים - ביניהם השר עמיחי אליהו.

בליל שבת התקיימו כינוסי עונג שבת גדושים. הגברים התכנסו בישיבת "עטרת מרדכי" למפגש עם הרב יעקב ג'ורנו ובחורי הישיבה, בעוד שבבית הכנסת רימונים נערך עונג שבת מיוחד לנוער עם הרב יורם רוזנבאום והרב נאור דיין.

יום השבת עצמו עמד בסימן עיון בתורת הצדיקים בקידושים ושיעורים. לאחר תפילת ותיקין וקידוש במדרשת "תכלת", הגיעו המונים בשעות הצהריים לבית הכנסת ההיסטורי "אבוהב". שם, נמסרו שיעורים ודברי תורה מפי רבני העיר: רב העיר הרב שמואל אליהו, ראש ישיבת ההסדר הרב איל יעקבוביץ', ראש ישיבת "עטרת מרדכי" הרב שי לוי, וסגן ראש הישיבה הרב אושר טביבי.

"השבת הזו היא השתקפות של העיר צפת - חיבור בין עומק תורת הקבלה, תורתו של רשב"י, לבין אחדות הקהל ושמחה אמיתית", סיכמו המארגנים בסיפוק.

השבת אורגנה על ידי איגוד רבני קהילות, המרכז התורני הלאומי וישיבת ההסדר צפת, ביוזמת ובסיוע חבר מועצת העיר יותם קארו.