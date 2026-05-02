ח"כ מנסור עבאס, יו"ר מפלגת רע"ם, הודיע הערב (מוצאי שבת) בכנס פעילים על נכונותו להחזיר לחיים את "הרשימה המשותפת" לקראת הבחירות הקרובות ב-2026.

עם זאת, עבאס הבהיר כי לא מדובר בחזרה למודל הישן של איחוד אידיאולוגי, אלא בצעד טקטי בלבד.

לדברי עבאס, התנאי המרכזי של רע"ם למהלך הוא שהרשימה תוגדר כ"טכנית בלבד". המשמעות: המפלגות ירוצו יחד כדי למקסם את כוחן האלקטורלי ולמנוע איבוד קולות מתחת לאחוז החסימה, אך יתפרקו לסיעות נפרדות מיד לאחר השבעת הכנסת.

עבאס הדגיש כי לא יהיה מצע מאוחד וכל מפלגה תשמור על הקו הפוליטי והאידיאולוגי שלה.

הודעתו של עבאס מגיעה על רקע לחץ כבד מצד הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות. הוועד הציב הערב אולטימטום חריף למפלגות (רע"ם, חד"ש, תע"ל ובל"ד) ודרש להגיע להסכמות על ריצה משותפת עד סוף חודש מאי. לאחר חג הקורבן צפוי להתקיים דיון מכריע בין ראשי המפלגות בניסיון לגשר על הפערים.