מפקד משטרת לונדון, סר מארק ראולי, יצא בהצהרה חריגה ומדאיגה לפיה יהודי בריטניה ניצבים בפני האיום הגדול ביותר על ביטחונם אי פעם.

בראיון לעיתון "הטיימס", הזהיר ראולי מפני "מגפת אנטישמיות" המונעת משילוב מסוכן של קיצוניות מקוונת, פשעי שנאה ופעילות של מדינות עוינות.

דבריו של ראולי מגיעים ימים ספורים לאחר פיגוע הדקירה הקשה בשכונת גולדרס גרין שבו נפצעו שני יהודים, ולאחר שרמת איום הטרור בבריטניה הועלתה לדרגת "חמורה" - המשמעות היא שפיגוע נחשב ל"סביר מאוד" בטווח המיידי.

כדי להתמודד עם המצב, פנה מפקד המשטרה לראש הממשלה קיר סטארמר בבקשה לאישור תקציב דחוף לגיוס ופריסה של 300 שוטרים נוספים, חלקם חמושים, שיוצבו במוקדי הקהילה היהודית בלונדון.

ראולי ציין כי האנטישמיות הפכה ל"מיינסטרים" בחסות הרשתות החברתיות: "העובדה המזעזעת היא שיהודים נמצאים ברשימה של כולם - מהימין הקיצוני, דרך השמאל הקיצוני ועד טרוריסטים אסלאמיסטים ושליחים של מדינות כמו איראן".

ראש הממשלה קיר סטארמר, הביע תמיכה בנקיטת יד קשה יותר נגד גילויי שנאה בהפגנות הפרו-פלסטיניות. סטארמר הבהיר כי קריאות כמו "גלובליזציה של האינתיפאדה" הן "מחוץ לתחום לחלוטין" וכי המשתמשים בהן צפויים לעמוד לדין.

הוא ציין כי בכוונתו לבחון איסור גורף על הפגנות מסוימות במידה ויש להן "השפעה מצטברת" על עליית האנטישמיות.