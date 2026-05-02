כוחות הביטחון בתאילנד פשטו על גן ילדים ובית ספר בלתי חוקי באי קופנגן, המזוהה עם קהילה ישראלית גדולה ומשפחות צעירות.

במהלך הפשיטה נדהמו השוטרים לגלות כי במקום, שקיבל רישיון ל-18 ילדים בלבד, שהו למעלה מ-100 תלמידים, מתוכם 89 ילדים ישראלים.

המוסד, שנקרא "ארקי" (Arkee), פעל במסווה של גן ילדים קטן לגילאי שנתיים עד חמש, אך בפועל תפקד כבית ספר רחב היקף שגבה שכר לימוד של כ-64 אלף באט לסמסטר. הפשיטה יצאה לדרך בעקבות תלונות ברשתות החברתיות על מוסד המופעל על ידי זרים בניגוד לחוק.

במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים מרכזיים בניהול המקום: זוג איראנים בני 45, החשודים בהפעלת בית ספר פרטי ללא רישיון ואזרחית תאילנדית בת 61, שסייעה בהפעלת המקום. כמו כן נעצרו מספר מורים נעצרו בחשד שעבדו ללא אשרות עבודה מתאימות ובניגוד לחוקי ההגירה.

לפי דיווחי המשטרה המקומית, חלק מהנוכחים ניסו להימלט מהמתחם ברגע פתיחת הפשיטה. החשודים עומדים כעת בפני שורה של אישומים, בהם הפרת חוקי הגנת הילד, העסקת זרים ללא רישיון וניהול עסק ללא היתר.

הפרשה חושפת את התרחבות הקהילה הישראלית בתאילנד בשנים האחרונות. למרות שמועות על מאות אלפי ישראלים, נתוני רשויות ההגירה ממרץ האחרון מצביעים על כ-32,000 ישראלים השוהים במדינה - רובם תיירים.