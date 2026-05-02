שבת הגיבוש של "לודאים" באדיבות המצלם

ארגון "לודאים", ציין בסוף השבוע האחרון אבן דרך משמעותית: 30 שנות פעילות בעיר לוד. כ-130 משפחות מהקהילה יצאו לסוף שבוע חגיגי ומגבש שעמד בסימן "חלומות - חולמים את העשור הבא", במטרה להתוות את המשימות החברתיות והחינוכיות של הארגון לשנים הקרובות.

הגרעין, הפועל תחת "קרן קהילות", נחשב לאחד מחלוצי התנועה ומונה כיום כ-1,500 משפחות הפרוסות בכל רחבי העיר לוד.

במהלך השבת דנו המשתתפים בהעמקת ההשפעה של הארגון בתחומי החינוך, הנדל"ן, הצעירים וההתיישבות, תוך דגש על המשך חיזוק החוסן הלאומי והחברתי בעיר המעורבת.

נעם דרייפוס, מנכ"ל "לודאים", סיכם את האירוע בתחושת סיפוק: "סיימנו שבת מדהימה עם הקהילה הכי מדהימה בארץ. זו הייתה שבת של רוח גדולה שבה נערכנו לקליטת גל המשפחות הצעירות הבא שיצטרף להצלחה בלוד".

בשבת השתתפו גם בכירי העירייה, בראשם ראש העיר לוד עו"ד יאיר רביבו וסגנו יוסף חיים הרוש, המשתפים פעולה באופן הדוק עם הגרעין בפרויקטים עירוניים.

הרב דודי אברמוביץ', ממקימי הגרעין, הוסיף בנימה נרגשת: "זו הייתה שבת של חולמים במקום שבו חלומות מתגשמים".