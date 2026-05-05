ל"ג בעומר הוא לא רק ריח עשן ונקניקיות, הוא גם הזמן הנכון לגלות שתפוח האדמה הכי פשוט יכול להפוך למנה שתדחוף את כל השאר הצידה.

השף לירן בלו לוקח חומר גלם קלאסי של בישול מדורה ומחבר אותו לעולם היפני עם קרם שומשום גולמי, מיסו לבן ושמן שומשום.

התוצאה היא שילוב של פחמימה רכה ועשנית עם רוטב עמוק, מורכב ומנחם. מכינים את הקרם מראש בכמה דקות, ונותנים לגחלים לעשות את העבודה.

מצרכים (ל-4 סועדים)

4 תפוחי אדמה גדולים (ראסט או דזירה)

שמן זית

מלח גס



מצרכים לקרם השומשום ומיסו:

3 כפות טחינה גולמית

1 כף מיסו לבן (שירו מיסו)

1.5 כפיות סויה

1 כפית מירין או סילאן

1 כפית שמן שומשום

מעט מים לדילול עד מרקם קרמי זורם

שן שום מגוררת (אופציונלי)



מצרכים לטופינג:

בצל ירוק קצוץ

שומשום קלוי

נורי מפורר או אצות

פלפל צ'ילי טרי או יבש למי שאוהב



אופן ההכנה:

1. שוטפים את תפוחי האדמה, משמנים קלות בשמן זית וממליחים במלח גס.

2. עוטפים כל תפוח בנייר כסף בצורה הדוקה.

3. מניחים את תפוחי האדמה בתוך גחלים חמות ולא על להבה פתוחה.

4. מבשלים 45-70 דקות עד לריכוך מלא, והופכים פעם או פעמיים במהלך הבישול.

5. מכינים את הקרם: מערבבים טחינה, מיסו, סויה, מירין, שמן שומשום ושום ומדללים במעט מים עד מרקם של רוטב סמיך.

6. טועמים את הקרם ומאזנים בין מליחות (סויה), מתיקות (מירין או סילאן) ואגוזיות (שומשום).

7. פותחים כל תפוח בחתך צלב ומועכים קלות מבפנים.

8. יוצקים קרם בנדיבות פנימה ומסיימים עם בצל ירוק קצוץ, שומשום קלוי ונורי מפורר.



השף לירן בלו מתמחה בבישול אש ובחיבורים בין מטבחים, ומוכיח כאן שדווקא המרכיב הכי צנוע שיש יכול לשאת את הפרשנות הכי מפתיעה. המתכון הזה הוא הזמנה לחשוב מחדש על מה שמניחים ליד המדורה.

