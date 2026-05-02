שרי הקבינט המדיני-ביטחוני זומנו לדיון מכריע שיתקיים (ראשון) בנושא חידוש הלחימה ברצועת עזה.

הזימון מגיע לאחר שבוע של חילופי האשמות ותקיעות במגעים ליישום שלביה הבאים של "תוכנית טראמפ" ופירוק הרצועה מנשק.

גורם ישראלי בכיר הבהיר לכאן חדשות כי הסבלנות בירושלים פוקעת. "חמאס לא עומד בהסכם ההתפרקות מנשק. אנחנו מקיימים דיונים עם המתווכות, אך לא נשלים עם גרירת רגליים".

השבוע אף נחשף כי הדרג המדיני מנע מכוח רב-לאומי להיכנס לסיור שטח ברצועה, בדרישה לראות קודם צעדים ממשיים של פירוק נשק וכניסת ממשלת טכנוקרטים.

הבוקר הגיש ארגון הטרור את תשובתו להצעה שגיבש ניקולאי מלאדנוב, מנכ"ל מועצת השלום. לפי הדיווח בעיתון "א-שרק אל-אווסט", התשובה כוללת תיקונים משמעותיים ודרישות שמרחיקות את הצדדים מהסכמה.

בישראל רואים בתשובת חמאס ניסיון נוסף להרוויח זמן ולשמר את שלטונו הצבאי בחסות המתווכים, מה שמעלה משמעותית את הסבירות לחידוש הפעילות המבצעית העצימה.