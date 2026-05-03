רשת שופרסל, קמעונאית המזון הגדולה בישראל, הודיעה על הסרת מוצרי חלב פופולריים של חברת תנובה מהמדפים.

לדברי הרשת, ההחלטה להעלות מחירים התקבלה באופן חד-צדדי וללא תיאום, וזאת למרות בקשות מפורשות של שופרסל לדחות את המהלך עד לאחר חג השבועות, במיוחד לאור המצב הביטחוני המורכב והנטל הכלכלי על הצרכנים.

"שופרסל אינה יכולה לאשר את העלאת המחירים", נמסר מהחברה. "בעקבות סירובנו, בחרה תנובה להפסיק לספק את המוצרים שעליהם הוחלט על התייקרות. כתוצאה מכך, אנו מסירים בשלב זה מהמדפים את מוצרי המותגים 'פיראוס' ו'יופלה פרי'".

"אנו פועלים מתוך אחריות לאומית ודאגה לצרכן", הצהירו ברשת, תוך שהם מתנצלים בפני הלקוחות על אי-הנוחות ועל המחסור הצפוי במותגי הגבינות והיוגורט המוכרים.