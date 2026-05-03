סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה הלילה (ראשון) פרטים חלקיים מההצעה שהגישה איראן לארצות הברית בסוף השבוע האחרון דרך המתווכת פקיסטן.

לפי הדיווח, טהרן דורשת בין היתר ערבויות לסיום המלחמה, את הוצאת כל הכוחות הצבאיים של ארה"ב מסביבתה, את סיום המצור הימי, את שחרור הנכסים המוקפאים שלה ותשלום פיצויים.

בנוסף האיראנים דורשים הסרת סנקציות, סיום הלחימה בכל החזיתות, כולל בלבנון וכן גיבוש מנגנון חדש למצר הורמוז - שבו ישלטו האיראנים.

בשיחה שנערכה עם כתבים בבית הלבן ביום שישי בלילה פירט טראמפ את שתי האפשרויות שעומדות בפניו, "יש אפשרויות. האם אנחנו רוצים להפציץ אותם לכל הרוחות ולגמור אותם? או האם אנחנו רוצים לנסות ולעשות הסכם. אלו האפשרויות". הוא הוסיף כי העדיפות מבחינתו היא לא לחדש את התקיפות.

קצינים בכירים בצה"ל התייחסו ביום שישי לתוצאות המלחמה באיראן, והזהירו כי ללא הוצאת האורניום המועשר מתחומי המדינה, איראן תשוב לפעול במהירות לייצור פצצה - דבר שיהפוך לטענתם את המלחמה לכישלון. "השגנו את היעדים הצבאיים, אך יש להתמיד כדי שלא יהיה גרעין באיראן", הבהירו הבכירים בצה"ל. "אם הגרעין לא יושג כמטרה, אז כל מה שעשינו באיראן זה כישלון, לא השגנו כלום".