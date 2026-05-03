חטיבת החשמונאים בפעולה צילום: דובר צה"ל

יום גיוס מיוחד לציבור החרדי ייערך היום (ראשון) לחטיבות המציעות שילוב בין לחימה לשמירה קפדנית על אורח החיים הדתי.

אחד המוקדים המרכזיים הוא חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל, שפעלה במהלך המלחמה בגזרות עזה, לבנון וסוריה. לאחרונה השלימו כוחותיה פשיטות בגזרה המערבית בלבנון.

החטיבה מפעילה בסיס אימונים עצמאי הכולל קורסי מ"כים, חובשים ומקצועות טכנולוגיים כגון רחפנים, ובשבועות האחרונים אף הושלם בה מחזור הקצונה הראשון המותאם למשרת החרדי.

לוחם בנצח יהודה צילום: דובר צה"ל

במקביל, יימשך הגיוס לגדוד נצח יהודה הוותיק, שהוכיח את יכולותיו המבצעיות בחיסול מאות מחבלים. הכשרת הלוחם בגדוד אורכת כשמונה חודשים ומעניקה הסמכת רובאי 07.

מסלול נוסף הפתוח למתגייסים הוא פלוגת ח"ץ הפועלת תחת חטיבת הצנחנים. הלוחמים בפלוגה זו פועלים בארבע גזרות במקביל ובמבצע 'שאגת הארי' אף תפסו את הקו הצהוב ברצועת עזה.