צעיר כבן 20 ואדם נוסף נהרגו הלילה (ראשון) בתאונת דרכים בשדרות רחבעם זאבי בראשון לציון.

בנוסף נפצע בתאונה צעיר כבן 25 באורח קשה ושתי צעירות כבנות 18 נפצעו באורח בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים וולפסון ושיבא. בוחני התנועה של המשטרה במרחב השפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה.

פרמדיקית מד"א אלה איים, וחובשי מד"א נתנאל כץ ודניאל גיאת, סיפרו: "אחד הרכבים היה הפוך על צידו ועלה באש. בתוך הרכב הבוער נלכד אדם כשהוא מחוסר הכרה, לצד הדרך היה צעיר כבן 20 כשגם הוא ללא הכרה, הם היו ללא דופק וללא נשימה וסבלו מכוויות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

הם הוסיפו: "במקביל, מן הרכב הבוער חולץ גבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מכוויות בכל חלקי גופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה. צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה טיפלו בשתי פצועות נוספות מן הרכב השני שנפצעו באורח בינוני ופינו אותן לבית החולים".

בתאונה נוספת במהלך הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 20 מפגיעת רכב בכביש 60, סמוך לרחלים שבשומרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותו לאחר ניסיונות החייאה.

פרמדיקית מד"א מרים שרביט סבג, חובש בכיר במד"א יאיר לקס וחובש מד"א נאור סקר, סיפרו: "ראינו את רוכב האופנוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב, בסופן נאלצנו לקבוע את מותו".