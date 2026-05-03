במציאות הישראלית של השנים האחרונות, המושג "אחים לנשק" הפך מזמן ממטבע לשון למציאות יומיומית, אלא שעבור סא"ל י', מג"ד 8132, וסא"ל ד', מג"ד 43, למשפט הזה יש משמעות גדולה יותר.

שני האחים, קצינים במערך המילואים, מנהלים כבר חודשים ארוכים חיים מקבילים על מדים, כשהם מפקדים על מאות לוחמים בגזרות המורכבות ביותר.

השיא הגיע כאשר הגורל הצבאי הפגיש ביניהם בנקודה אחת על המפה, בהעברת מקל פיקודי שבו אח מוסר לאחיו את האחריות על ביטחון הגזרה.

"זה אירוע שהוא באמת יוצא דופן, גם ברמה האישית וגם ברמה הצבאית", פותח סא"ל ד'. "אתה רגיל לעשות חפיפה עם מג"ד אחר, להעביר לו צירים, נקודות תורפה, מודיעין. אבל כשאתה עומד מול אח שלך, ואתה יודע שמה שאתה אומר לו עכשיו זה לא רק פקודה צבאית אלא דאגה לאח שלך שיחזור הביתה בשלום, הכל מקבל טון אחר".

סא"ל י' מוסיף: "היה פה רגע של הסתכלות בעיניים. אנחנו מכירים אחד את השני בלי מילים. כשהוא אמר לי 'קבל את הגזרה', הרגשתי שזה הרבה מעבר להעברת אחריות רשמית. זה היה רגע שבו המשפחה והצבא התמזגו לדבר אחד".

השירות הממושך במילואים תחת אש מציב אתגרים לא פשוטים לא רק למפקדים, אלא גם למשפחה שנשארה מאחור. עבור ההורים של י' ו-ד', הידיעה ששני בניהם נמצאים בעומק השטח, ולעיתים אף מחליפים אחד את השני בנקודות חיכוך, היא מקור לגאווה עצומה המהולה בחרדה בלתי פוסקת. "אנחנו משתדלים לא להעמיס על ההורים את הפרטים הקטנים", משתף סא"ל ד'. "אבל הם יודעים איפה אנחנו. אמא תמיד אומרת שהיא מחלקת את התפילות שלה לשניים, ועכשיו כשאנחנו באותו מקום, היא אומרת שזה קצת יותר קל לה לכוון את הלב לנקודה אחת על המפה".

השיח בין השניים במהלך החפיפה המבצעית היה מקצועי לעילא, אך נשזר בתוכו חוש הומור ייחודי ששמור רק לאחים. "מצאתי את עצמי אומר לו: 'תשמע, הציר הזה בעייתי, אל תעשה פדיחות'," צוחק סא"ל י'. "בסוף, רמת האמון בינינו היא אבסולוטית. אם הוא אומר לי שהשטח נקי, אני יודע שהוא סרק כל אבן לא רק כי הוא מג"ד מצוין, אלא כי הוא יודע שאני זה שצועד שם עכשיו".

סא"ל ד' מוסיף "החפיפה הייתה מאוד עמוקה. עברנו על כל עמדה וכל מארב. האחריות על חיי הלוחמים שלי היא הדבר הכי חשוב לי בעולם, וכשאני מפקיד אותם בידיים שלו, אני יודע שהם בידיים הכי טובות שיכולות להיות."

הנוכחות של שני אחים בתפקידי פיקוד כל כך בכירים ומשמעותיים באותה גזרה מעלה שאלות על השפעת הקשר המשפחתי על קבלת ההחלטות. סא"ל ד' מבקש להבהיר שהמקצועיות נשארת מעל הכל: "בסוף יש משימה. המשימה היא להגן על התושבים, להשמיד את האויב ולחזור בשלום. העובדה שאנחנו אחים לא משנה את הפקודות, היא רק מוסיפה רובד של דאגה וערבות הדדית. כשאני שומע אותו בקשר, יש בזה משהו מרגיע. הקול שלו מוכר לי מהילדות, מהבית, ועכשיו הוא הקול שמדווח על היתקלות או על הצלחה מבצעית."

הלוחמים בגדודים של השניים הגיבו בהשתאות ובהערכה לסיטואציה המיוחדת. "החיילים רואים את זה וזה נותן להם המון כוח," אומר סא"ל י'. "הם מבינים שאנחנו כאן לא כי שלחו אותנו, אלא כי זה הבית שלנו. כשהם רואים את המג"ד היוצא מחבק את המג"ד הנכנס וזה אח שלו, הם מבינים את המשמעות של 'עם אחד, לב אחד'. זה מייצר לכידות שקשה להסביר במילים".

סא"ל ד' מציין "האמונה שלנו בצדקת הדרך היא מה שמחזיק אותנו. אנחנו לא נלחמים כי אנחנו אוהבים מלחמה, אנחנו נלחמים כי אין לנו ברירה אחרת. העובדה שאני עושה את זה לצד אחי רק מחזקת את התחושה שאנחנו מגינים על משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו."

לקראת סיום הראיון, כשהם מתכוננים לחזור כל אחד לתפקידו - הם נשאלים על הרגע שיזכרו יותר מכל מהתקופה הזו. "הרגע שבו הצדענו אחד לשני בטקס," אומר סא"ל י' ללא היסוס. "זו הייתה הצדעה של כבוד בין שני קצינים, אבל מתחת למדים הייתה שם אהבה של אחים. הבטחנו אחד לשני שנשב יחד לקפה בבית אחרי שכל זה ייגמר".

סא"ל ד' מסכם "אנחנו דור שנבחר להוביל. המילואים הם לא נטל, הם זכות. ואם הזכות הזו מזמנת לי לשרת לצד אחי, אני רק יכול להגיד תודה על הכוח שזה נותן לי. אנחנו נמשיך לעשות כל מה שצריך כדי להבטיח שהילדים שלנו, והאחים של כולנו, יוכלו לחיות כאן בביטחון".