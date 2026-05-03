משטרת טורונטו פנתה הלילה לציבור וביקשה סיוע בזיהוי רכב החשוד באירוע אנטישמי של תקיפת שלושה מחברי הקהילה היהודית.

האירוע התרחש ביום חמישי האחרון ברובע צפון יורק בטורונטו, בסמוך לרחוב בת'רסט ולשדרת לורנס מערב. על-פי החוקרים, חשוד שנהג ברכב ירה באמצעות כלי נשק מאולתר לעבר שלושה יהודים ונמלט. הקרבנות נפצעו באורח קל.

הרשויות פרסמו קטעי וידאו ממצלמות אבטחה של בית סמוך המראים את הרכב החשוד נוסע בשכונה.

עוד ציינו במשטרה המקומית כי האירוע נחקר כפשע שנאה.

הפדרציה היהודית UJA בטורונטו פרסמה תגובה חריפה לאירוע. "מדובר בתקיפה אלימה נגד חברי הקהילה היהודית שכללה שימוש בכלי נשק. בעוד שאנו שמחים שלא היו פגיעות קשות בקרב הקורבנות, הדבר משקף הסלמה של אלימות אנטישמית ברחבי האזור. רק בשבוע שעבר חבר בקהילה הותקף פיזית מחוץ לבית כנסת וחנות בבעלות יהודית הושחתה באירוע אנטישמי. אין מקום לעמימות לגבי המניע. מתקפות מכוונות אלה נועדו לאיים על הקהילה ולכפות עלינו להסתיר את זהותנו. זה לא יעבוד. אנחנו חזקים ונחושים להמשיך לחיות את חיינו היהודיים בגאווה".