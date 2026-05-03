תושבת ברוקלין, שרה פליג, הגישה תביעה נגד רשות כלי הרכב של מדינת ניו יורק בטענה שנאלצה להסיר את כיסוי הראש שלה בניגוד לאמונותיה הדתיות.

התקרית אירעה במהלך צילום תמונה לרישיון נהיגה במשרד הרישוי בברוקלין, כפי שדווח בעיתון "ניו יורק פוסט".

במסמכי התביעה מתארת פליג כי פקידי המשרד סירבו לצלם אותה עם כיסוי הראש, למרות שחקיקת המדינה מעניקה פטור מפורש מטעמים דתיים.

היא הגדירה את החוויה כמשפילה וכואבת, ועורך דינה טוען כי הפקידים התעלמו מהוראות החוק המאפשרות חריג לאמונות דתיות.

התביעה מציינת כי מצוקתה של פליג החריפה בשל מקרים קודמים של הטרדה אנטישמית שחוותה. לדבריה, היא שקלה להתייעץ עם הרב שלה במהלך האירוע, אך נמנעה מכך בשל נוכחותם של כמאה איש בחדר.

בתביעה נכתב כי היא חששה שבעקבות המתיחות סביב המלחמה בעזה, צופים יפרשו את פנייתה כניסיון של "יהודייה כועסת" לעשות בעיות. כעת דורשת פליג פיצויים כספיים מרשות כלי הרכב.

בנוסף לפיצויים, היא מבקשת שיונפק לה רישיון נהיגה חדש עם תמונה חלופית שתתאים לאמונותיה הדתיות.