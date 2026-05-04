התסכול ממעגל הדייטים שלא נגמר הוא חוויה מוכרת. אנחנו יוצאים, מקווים לטוב, ובסוף שוב מוצאים את עצמנו באותה נקודה.

טבעי לחשוב שהבעיה נמצאת בחוץ - בגברים שלא רוצים להתחייב, בנשים שמחפשות שלמות, או בנסיבות החיים.

אבל מה אם הסיבה האמיתית לתקיעות הזו נמצאת בכלל בתוכנו?

בשיעור מעשי שהעבירה המאמנת חיה ממן, במסגרת סדנת "חסמים בדרך לאינטימיות" של פרויקט 252, היא מצביעה על מה שהיא מגדירה כחסם מספר אחת בדרך לזוגיות: הפרדיגמות והאמונות המגבילות שלנו.

המוח שלנו עובד בצורה תבניתית, ולכולנו יש תפיסות עולם. המלכודת מתחילה כשאנחנו לא מבדילים בין עובדות ברורות שאין עליהן עוררין, לבין אמונות שאימצנו לאורך החיים. משפטים שאנחנו אומרים לעצמנו כמו "גברים רוצים רק בנות מסוימות", "זוגיות תדרוש ממני לוותר על עצמי", או "אף פעם לא אמצא מישהו שהוא גם וגם" - הם לרוב אינם עובדות, אלא היגיון פרטי שפיתחנו.

ברגע שאנחנו מאמצים אמונה כזו, התת-מודע שלנו מתחיל לפעול כדי להוכיח שאנחנו צודקים. אנחנו למעשה מסתובבים בעולם, בלי לשים לב, ומחפשים הוכחות שיצדיקו את התפיסה השלילית שבחרנו. כך נוצר מצב שבו אנחנו מרחיקים מעצמנו הזדמנויות טובות, רק כדי להישאר "צודקים" בתוך האמונה החוסמת שלנו.

לשקשק את האמונות

רבים מניחים שהפתרון לחשיבה שלילית הוא פשוט לשנן משפטים חיוביים. אבל ממן מבהירה שרק להפוך את המשפט בצורה מוגזמת - למשל, להגיד לעצמי "אני הכי טוב בעולם" כשבפנים אני מרגיש חסר ביטחון - פשוט לא עובד. התת-מודע שלנו לא קונה את זה, והאמונה החדשה לא באמת נטמעת.

כדי לעשות שינוי אמיתי שיפתח פתח לזוגיות בריאה,נדרשת עבודה פנימית מדויקת. הצעד הראשון הוא לתת כבוד לאמונה הישנה ולהבין על איזה ערך היא מנסה לשמור. לאחר מכן, מתחיל שלב עדין של בחינת המציאות, יצירת "סדקים" באמונה המגבילה, ולבסוף - בנייה של אמונה חדשה, מאוזנת ואמיתית שאנחנו באמת יכולים להסכים איתה ולהתחבר אליה.

איך בדיוק מפרקים אמונה חוסמת בזמן אמת, ואיך מייצרים אמונה חדשה שבאמת מזמנת אינטימיות לחיים?

חיה ממן היא מאמנת אישית, ונמצאת בנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

