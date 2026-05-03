בישיבה לצעירים "תורת החיים" התקיים ביום חמישי האחרון ערב סיומי מסכתות חגיגי, המציין את שיאו של לימוד שנמשך מספר חודשים.

למעלה מ-70 תלמידים סיימו מסכתות שלמדו מחוץ לסדרי הישיבה הרגילים, כאשר כל תלמיד הקדיש את לימודו לעילוי נשמת חייל שנפל במלחמה או נרצח בפיגוע.

היוזמה, שמתקיימת זו השנה השישית, נולדה והובלה על ידי תלמידי הישיבה עצמם כחלק מחיבור בין עולם התורה לזכר קדושי ישראל.

באירוע השתתף הרב יעקב סיני, נכדו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנשא דברים על חשיבות הרחבת הידיעות בש"ס.

הרב סיני הדגיש בדבריו את התפקיד המוטל על בני התורה להחזיק את עם ישראל בכוח לימוד התורה. הוא פנה לתלמידים וציין את המשמעות הרוחנית של הוספת לימוד מעבר למחויבות הרגילה בישיבה.

במעמד נכח גיל מסעוד, אביו של הראל מסעוד הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת עלי לפני כשנתיים. מסעוד שיתף את סיפור חייו של בנו, שידע להציב לעצמו אתגרים גדולים ולעמוד בהם, והתייחס לחשיבות האחדות בעם.

הוא סיפר כיצד בנו סייע ליהודי, וכאשר נשאל איך ניתן להשיב לו כגמולו, ענה הראל, "מהיום אנחנו אחים". בדבריו הדגיש מסעוד כי האחדות היא ערך עליון שיש לשמר בקרב עם ישראל.

ראש הישיבה, הרב ערן אליטוב, סיכם את המעמד ואמר, "כשבחורים יראי שמים מוסיפים עוד מסכת על סדרי הישיבה, מתוך אחריות לעילוי נשמת קדושי ישראל, זה מגלה את עומק הקשר שבין לימוד התורה לבניין עם ישראל ששניהם נקנים על ידי מסירות נפש".