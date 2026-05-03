הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעתו של שר התקשורת, שלמה קרעי, למנות את עו"ד יוליה שמאלוב ברקוביץ' לתפקיד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין.

המינוי אושר לאחר שבחירתה על ידי ועדת האיתור קיבלה את אישור ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה.

עו"ד שמאלוב ברקוביץ' מחזיקה בניסיון עשיר בתחום התקשורת במגזר הציבורי והפרטי, ושימשה כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בין השנים 2017 ל-2022.

בעברה כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת "קדימה" והייתה חברה בוועדות הכלכלה, המדע, והחינוך, וכן עמדה בראש שדולות פרלמנטריות שונות.

ביוני 2024 מונתה למנכ"לית חדשות 13, מינוי שעורר התנגדות עזה מצד עובדי החברה שהביעו חשש לפגיעה בעצמאותם העיתונאית והגישו עתירה לבג"ץ. בספטמבר 2024 פרשה מהתפקיד בעקבות הסכם בין עובדי החברה להנהלת "רשת 13".

קרעי בירך על המינוי ואמר, "אני שמח לבשר על מינויה של יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין האחרונה במדינת ישראל. ברפורמת השידורים הנמצאת בהליך החקיקה בכנסת אנחנו מבטלים את המועצה, מפסיקים את מעורבות הפקידות בתוכן, ופותחים את השוק לתחרות".

השר הוסיף כי משימתה של שמאלוב ברקוביץ' היא הפחתת רגולציה והיערכות למעבר לרגולטור החדש והמצומצם שיוקם, "יש לה ניסיון רב ומחויבות למקצוע ובטוחני שתתרום רבות לתפקוד מועצת הכבלים והלויין, לדיוני חוק השידורים ולמעבר חלק בין מועצת הכבלים והלווין לרגולטור החדש והמצומצם".

שמאלוב ברקוביץ' הודתה לשר על האמון ואמרה, "אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ורוויית שינויים, ואני רואה חשיבות עליונה בשמירה על הערכים הלאומיים ובטיפוח היצירה הישראלית. הרפורמה בשוק התקשורת, אותה מוביל השר בעת הזו, היא מחויבת המציאות".

היא הוסיפה כי תפעל בנחישות לקידום הרפורמה למען שוק תקשורת פתוח ותחרותי יותר, "ניסיוני רב השנים יסייע לי להוביל את המועצה במקצועיות, באחריות ובשקיפות, לטובת כלל אזרחי ישראל".