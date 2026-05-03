מאמן בכיר בליגת העל נחקר הבוקר (ראשון) בתחנת המשטרה לב תל אביב בחשד להטרדה מינית, בעקבות תלונה שהוגשה נגדו.

החקירה נפתחה לאחר שנהגת מונית התלוננה כי המאמן אמר לה דברים בעלי אופי מיני במהלך נסיעה משותפת.

המאמן טען בפני החוקרים כי היה נתון תחת השפעת אלכוהול וציין כי הוא אינו זוכר את פרטי המקרה המיוחסים לו. בסיום חקירתו שוחרר המאמן בתנאים מגבילים.

בעקבות האירועים והחשדות החמורים שהועלו נגדו, קבוצתו של המאמן צפויה להודיע בקרוב על סיום העסקתו ופיטוריו המיידיים מהתפקיד.

מהמשטרה נמסר כי המקרה המדובר התרחש במהלך סוף השבוע האחרון וכי פעולות החקירה בנושא עדיין נמשכות.