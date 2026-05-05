צורי עזרן הוא לא מנהל רגיל. כשהוא לא מוביל את תיכון "ניצני עוז" בבית שמש, הוא מנווט כוחות כסמג"ד במילואים. השילוב הזה, שהפך למציאות חייהם של אנשי חינוך רבים, זיכה אותו לאחרונה בפרס "מנהל פורץ דרך" מטעם משרד החינוך. עבורו, השירות הצבאי הוא לא רק חובה אזרחית, אלא שיעור חי בחינוך עבור תלמידיו.

עזרן מספר באולפן ערוץ 7 כיצד היעדרותו בשל סבבי המילואים הפכה להזדמנות עבור התלמידים לקחת אחריות. "באחד הסבבים, מי שהחזיק לנו את הפנימייה היו דווקא המדריכים הצעירים - שהם התלמידים עצמם", הוא משתף. התלמידים, שמתכתבים עם המנהל שלהם כשהוא במדים, רואים בו מודל לחיקוי ומבינים את שפת השליחות. "ברגע שהם לוקחים על עצמם קצת יותר - זו ממש שותפות".

הפנימייה, לדברי עזרן, היא הלב הפועם של המוסד והמקום שבו נבנה הביטחון העצמי של הנערים. בין היתר, פועל בפנימייה חוג MMA, שם התלמידים מוציאים אנרגיות תוך למידה על שליטה עצמית. "אנחנו מדברים איתם על לקחת אחריות על היצר, לנשום ולחשוב צעד קדימה".

מנהל הפנימייה, יוסף, מדגיש כי הפנימייה היא עוגן של יציבות. "הכי חשוב לתת תחושה של בית. זה העוגן שלך והיציבות שמשפיעה עליך בלימודים. צריך לדעת שבפנימייה יש משמעת, וגם את זה אנחנו עושים את זה בצורה עדינה, אבל בלי לוותר. אנחנו מאוד מקפידים על זה. מבחינתנו זה הבסיס. כמו שבבית ילד יודע שיש לו כללים, כך גם בפנימייה. זה לא רק מקום מגורים, מועדון, חוגים וכו', אלא גם הכנה לחיים, הכנה לצבא ולמשמעת".

עזרן לא זקוק לשיחות ארוכות כדי להבין את מצב תלמידיו. "בלחיצת יד לפני תפילת שחרית, אני יודע איך הילד מרגיש. המטרה היא שהוא יגיע לבוקר מועצם ושמח".

הוא מבקש להפריך את הסטיגמות על "דור המסכים" המפונק. "הדור הזה הוכיח לנו בענק - בצבא, בהתנדבויות ובפרויקטים - שהם אפילו יותר טובים מאיתנו", הוא אומר בגילוי לב. "התפקיד שלנו כמבוגרים הוא להבין את הפוטנציאל האדיר הזה ולצעוד איתו בסבלנות".

גם התלמידים מרגישים את השינוי. נהוראי, תלמיד בבית הספר, מעיד: "הגעתי לפה לפני שנה ואני רק פורח. יש כאן אווירה ורוח מיוחדת וקשר מאוד אישי עם הצוות".

עבור צורי עזרן, הסוד טמון בהורדת הערכים מהמצגות אל עולם המעשה כך שהתלמיד מקבל את הדוגמה האישית, מפנים אותה ובסוף גם מיישם בעצמו.

