תושבי היישוב מכמש שבבנימין מוצאים את עצמם במאבק על הזכות לתחבורה ציבורית סבירה.

בצלאל מזרחי, מזכיר היישוב, מספר בריאיון לערוץ 7 על הנסיבות שהותירו מעל ארבע מאות משפחות עם תחבורה המתאימה יותר לשנות השבעים של המאה הקודמת, ועל המאבק שמתנהל, בין השאר, על ידי מיזם 'נעים ביו"ש'.

מזרחי מספר כי במשך תקופה ארוכה האוטובוס היה נכנס ליישוב, ולאחר סיבוב בו ובבסיס מג"ב הסמוך היה ממשיך בדרכו ליישובים רימונים, כוכב השחר ומעלה אפרים. אלא שהכניסה הארוכה ליישוב ולבסיס הביאה, לפני ארבע שנים, להחלטה שהאוטובוס לא ייכנס למכמש, אלא ימשיך ליישובים האחרים. במקום זאת, אוטובוס ממכמש מגיע עד לשער בנימין, שם יורדים הנוסעים וממתינים לאוטובוסים שמגיעים מיישובים אחרים, ואיתם ממשיכים לירושלים, וכך גם בדרך חזרה.

אלא שהסידור החדש נעשה גם במתכונת מצומצמת של קווים, גם אינו כולל קווי לילה, וגם מחייב את הנוסעים, ובהם אנשים מבוגרים, לרדת ולהמתין לאוטובוסים שלעיתים מגיעים לשער בנימין כשהם כבר מלאים ואין בהם מקום. כך עוברים אוטובוס אחר אוטובוס מבלי שתושבי מכמש יכולים לנסוע בהם, זאת מעבר למקרים רבים שבהם הקווים כלל אינם מגיעים.

"אנחנו היישוב היחיד שמתנהל בצורה כזו", מדגיש מזרחי, ומציין כי "יש יישובים שהקו מגיע עד פסגת זאב. אנחנו היחידים שבהם אומרים לנו לרדת ולחכות לאוטובוס שמגיע מיישובים אחרים".

בדבריו מדגיש מזרחי כי האחריות על מסלול הנסיעה אינה מוטלת על החברה המבצעת, חברת 'אלקטרה אפיקים', אלא בידי משרד התחבורה, שהקצה למועצת בנימין מספר קילומטרים לתחבורה ציבורית, ואיתם המועצה צריכה לתמרן. במשך השנים שחלפו מאז השינוי, שהקשה על תושבי מכמש, נמנעה המועצה מלבצע שינויים, על מנת שלא לגרור תלונות מכיוונים אחרים. עם זאת, השיח בין אנשי היישוב לאנשי המועצה נמשך, ולדברי מזרחי, לאחרונה המענה במועצה טוב יותר, ויש נכונות להתקדם לפעילות משותפת מול משרד התחבורה.

בדבריו ציין מזרחי כי מאחר שבסיס מג"ב הסמוך ליישוב, שבגינו הנסיעה מתארכת משמעותית, הוא בסיס טירונים שאינם זקוקים לתחבורה ציבורית קבועה לאורך כל היום, ניתן בהחלט לקבל החלטה להחזיר את מכמש למסלול האוטובוס מבלי להמשיך את המסלול לבסיס מג"ב הסמוך, מה שיהפוך את העיכוב לקצר בהרבה.

כעת ממתינים ביישוב לקיומה של פגישה שנקבעה לעוד כשלושה שבועות עם אנשי משרד התחבורה, בתקווה שההצעות שיועלו בה אכן יתקבלו, ויימצא פתרון ליותר מאלפיים תושבי היישוב, ובהם גם אנשים מבוגרים, שנאלצים להתמודד עם נסיעה מקוטעת, הכוללת ירידה והמתנה לאוטובוס הבא בכל שעות היממה ובכל מזג אוויר, גשום או חם.