החזרה הראשונה של נועם בתן על בימת האירוויזיון בווינה הסתיימה לפני זמן קצר בהצלחה.

במהלך החזרה נחשפו לראשונה פרטי ההעמדה לשיר "מישל", הכוללת אביזר בימתי מרהיב המכונה "היהלום", שנחשב לפרופס הגדול ביותר בהפקת התחרות השנה.

ההעמדה משלבת מערך של אינסוף מראות פנימיות בתוך "היהלום", היוצרות אפקט ויזואלי של שכפול דמויות ומעניקות תחושה הדומה לאסתטיקה של הקליפ הרשמי.

נועם פותח את השיר מתוך האביזר יחד עם רקדנית אחת, ובהמשך מצטרפות אליהם ארבע רקדניות נוספות על הבימה המרכזית.

מעבר לאפקטים הוויזואליים, במשלחת 'כאן' מציינים כי נועם הפגין יכולות ווקליות יוצאות דופן שזכו לתגובות נלהבות מהנוכחים באולם.

החזרה השנייה של המשלחת הישראלית צפויה להתקיים ביום רביעי הקרוב, לקראת ההתמודדות בחצי הגמר הראשון שייערך ביום שלישי הבא, 12 במאי. חצאי הגמר והגמר הגדול ישודרו בתאריכים 12, 14 ו-16 במאי בכל פלטפורמות השידור של "כאן".

שרון דריקס, ראש משלחת "כאן" לאירוויזיון, מסרה כי "כל המשלחת מרוצה מאד ונרגשת לאחר החזרה הראשונה, וכולנו ממשיכים להיות ממוקדים בהכנות לקראת ההופעה".

במאי המשלחת, יואב צפיר, החמיא לנועם בתן בתום החזרה ואמר, "תענוג לעבוד עם מקצוען כמו נועם, שעולה בפעם הראשונה על הבימה הגדולה של האירווזיון ועושה את זה כמו מלך!"