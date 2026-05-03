ועדה לבחינת מגמות הטיפול בקנביס, שהוקמה בהנחיית מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, הגישה את המלצותיה לאחר עבודה יסודית.

הוועדה, בראשות ד"ר גלעד בודנהיימר, בחנה את העלייה החדה בהיקף השימוש בישראל, שהפך לאחד הגבוהים בעולם.

משרד הבריאות הדגיש כי האחריות היא לוודא שהטיפול אכן מסייע ולא גורם נזק נוסף, במיוחד על רקע עליית מקרי הכאב והטראומה מאז תחילת המלחמה.

אחת ההמלצות המרכזיות בדו"ח היא להפסיק בהדרגה את השיווק והשימוש בקנביס בתצורת עישון בתוך שלוש שנים. הוועדה קבעה כי עישון אינו תצורה רפואית תקינה מאחר שהמינון והספיגה אינם אחידים, והמליצה לעבור לשימוש במיצויים או במשאפים מדויקים. בתקופת הביניים, תתאפשר החרגה במקרים קליניים ספציפיים וכן עבור חולים בגיל השלישי או חולים סופניים.

בנוגע לטיפול בפוסט-טראומה (PTSD), הוועדה ממליצה לנקוט זהירות יתרה בשל החשש לפגיעה בחזרה לתפקוד סדיר של המטופלים.

על פי ההמלצות, התועלת בשימוש בקנביס להתוויה זו אינה מוכחת דיה במחקרים הקיימים, בעוד שהנזק ארוך הטווח מוכח. עם זאת, הודגש כי אין כוונה להסיר את ההתוויה, אך יש לדרוש מעקב הדוק וטיפול מלווה המוכח כיעיל לפוסט-טראומה.

הוועדה ממליצה להעביר את מלוא האחריות לטיפול הרפואי, כולל אישור וניפוק, לידי קופות החולים המבטחות בתוך תקופת היערכות של כשנה.

בנוסף, הוצע להגדיר פרוטוקול "דגלים אדומים" לזיהוי סימני התמכרות ושימוש לרעה, כגון מעבר תכוף בין רופאים או תוקפנות מצד מטופלים. בנושא הנהיגה ונשיאת הנשק, המליצו חברי הוועדה על יצירת מנגנוני דיווח אוטומטיים למרב"ד על פי המרשמים שניתנו.