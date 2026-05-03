איילת רוט משחזרת את המקרה ללא קרדיט

כוחות שב"כ ויס"מ פשטו בשבת בבוקר על היישוב אש קודש בבנימין ועוררו בהלה רבה בקרב התושבים.

על פי עדויות מהיישוב, הכוחות נכנסו רעולי פנים בנשקים שלופים אל גן השעשועים המקומי בזמן שילדים ומשפחות שהו בו. בהמשך פשטו הכוחות על בית משפחה ותיקה ביישוב, תקפו את אם המשפחה וביצעו בידוק לבני הבית.

איילת רוט, תושבת היישוב, תיארה את השתלשלות האירועים הקשה בגן השעשועים. "הגיע טנדר מתוכו יצאו חמישה רעולי פנים עם נשקים שלופים ונכנסו לתוך גן שעשועים הצמוד לבית כנסת בישוב בזמן שהוא הומה ילדים ומשפחות", סיפרה רוט. היא הוסיפה כי בתה הקטנה נמלטה לביתה מחשש שמדובר במחבלים, והדגישה כי "מי מגיע לגן שעשועים עם נשקים שלופים, רעול פנים? רק מחבלים".

היא הוסיפה כי "הילדים שם היו מבוהלים ואנחנו המומים מהצורה הגסה שבה רמסו את זכויותינו במעצר האלים הזה".

מזכירות היישוב אש קודש פרסמה הודעת גינוי חריפה בעקבות כניסת הכוחות לבתי המשפחות במהלך השבת. ביישוב ציינו כי הכוחות פרצו לביתם של זוג קציני מילואים שבנם משרת ביחידת עלית, דווקא בזמן סעודת השבת.

"לא נוכל לקבל יחס כזה מכוחות הביטחון לתושבי היישוב, לא נסכים להתנהלות כזו כלפי ילדי היישוב, אנו קוראים לבדק בית דחוף בשב"כ ובמערכת הביטחון, המערכת חייבת להבטיח שהפגיעה בזכויות מתיישבים לא תישנה", נמסר מטעם הנהגת היישוב.

הפשיטה ביישוב נערכה בהמשך למעצרם של ארבעה סמוך ליישוב זמן קצר קודם לכן. כנגד שלושה מהעצורים הוצא צו חריג המונע מפגש עם עורך דין, ועל פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.

עו"ד נתי רום מארגון חוננו המייצג את העצורים מסר, "אין שום הצדקה להתייחסות למתיישבים ולוחמים כאל אחרוני המחבלים".