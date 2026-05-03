דיון סוער נערך היום (ראשון) בוועדת הבריאות של הכנסת, שבו נחשף כי משווקים ישראלים הפרו את הוראות משרד הבריאות ושיווקו לחנויות ירקות מורעלים מהרשות הפלסטינית.

על פי הנתונים שהוצגו, משרד הבריאות טרם פעל נגד אותם משווקים, סירב לחשוף את זהותם ואף נמנע מלזמנם לשימוע.

ממלא מקום יו"ר הוועדה, ח"כ עמית הלוי (הליכוד), אמר בדיון כי "מדובר בהרעלה המונית של אזרחי ישראל, שקשה להאמין שפרשה זו קיימת במדינה".

הלוי הוסיף כי הוועדה נחשפה לנתונים קשים המצביעים על עשרות אחוזי הרעלה בתוך הפירות והירקות. לדבריו, "נחשפנו לנתונים מזוויעים יותר ויותר, עשרות אחוזי הרעלה בתוך הפירות והירקות, מהסוג הכי-נורא. לא להאמין כמה אנשים ונשים חלו בסרטן או כמה הפלות היו - כתוצאה מכך. זאת למרות חוק מפורש האוסר זאת, ורק משיקולי פגיעה כלכלית בפלשתינאים. העדיפו רווחה כלכלית של הפלשתינאים על חשבון בריאותם של אזרחי ישראל".

בדיון התברר כי קיימים נתונים סותרים על כמות הסחורה המגיעה למעברים, כאשר לפי הערכות המינהל האזרחי, כ-30 אלף טון ירקות מוברחים ללא פיקוח.

לפני כחודשיים חשפה הוועדה נתונים שלפיהם כמעט כל מלפפון ועגבנייה שנייה המגיעים מהרשות נגועים בחומרי הדברה מסוכנים העלולים לגרום למחלות קשות כגון סרטן ופרקינסון.

ד"ר זיוה חממא, נציגת משרד הבריאות, פירטה כי 50% מהמלפפונים, 49% מהעגבניות ו-66% מהפלפלים החריפים שנבדקו נמצאו נגועים. ב-14% מהדגימות נמצא זרחן אורגני נוירוטוקסי, חומר הפוגע בהתפתחות עוברים ותינוקות.

ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) הזהירה כי החזרת סחורה מזוהמת למגדלים תוביל להברחתה החוזרת לישראל וציינה כי נתונים חדשים מלמדים על זיהומים גם במוצרי חלב וטחינה.

נציגי משרד הבריאות דיווחו כי שלושה משווקים נתפסו עם סחורה מזוהמת שאותה שיווקו למרות הוראה להעבירה למחסני השהייה. עוד עלה בדיון כי מחסני ההשהייה נמצאים בבעלות המשווקים עצמם, מה שמאפשר להם להוציא את הסחורה המזוהמת ולשווקה בכל עת.

סא"ל ניר עזוז, רע"ן תכנון אזרחי במתאם פעולות הממשלה, טען כי בריאות אזרחי ישראל עומדת במעלה הראשונה וציין כי הוחלט להדק את מנגנוני הבידוק.

לדבריו, מעתה ייבדקו 100% מהסחורות, יבוצעו בדיקות בשדות ותופעל רשימת משווקים מורשים חדשה. דורית האוס, ראש אגף היבוא במשרד הבריאות, הוסיפה כי מזה כחודש אין העברה של פירות וירקות משטחי הרשות וכי מעתה סחורה מזוהמת תושמד או תוחזר.