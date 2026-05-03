המשרד לביטחון לאומי משלים עסקה משמעותית להצטיידות בשלושה מסוקי "בלאק-הוק" חדשים מתוצרת לוקהיד מרטין-סיקורסקי.

מנכ"ל המשרד, רפאל (רפול) אנגל, חתם היום על ההסכם לרכישת המסוק השלישי במפעל החברה בקונטיקט, ארצות הברית.

רכישה זו מצטרפת לשני מסוקים ראשונים שנרכשו בחודש יולי 2025 וצפויה לחזק משמעותית את היחידה האווירית של משטרת ישראל ומערך כבאות והצלה.

המסוקים החדשים מתוכננים להיכנס לפעילות מבצעית בשנת 2027 ויפעלו בשיתוף עם טייסת "אלעד". הם יספקו מענה לאומי משלים לטיפול בשריפות ובאירועי חירום מורכבים, תוך הצגת יכולות משופרות של כיבוי אש אווירי מדויק. בין היתר, הכלים יאפשרו כיבוי במהלך שעות הלילה ונשיאת מטען מים של 3,000 ליטר בהטלה אחת.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, התייחס למהלך ואמר, "מדובר בבשורה של ממש לאזרחי ישראל. תגבור היכולות של כוחות החירום וההצלה הוא משימה לאומית ראשונה במעלה. אני גאה להוביל עוד מהלך שיחזק את הביטחון האישי והסביבתי, וימקם את ישראל בשורה הראשונה של המדינות המתקדמות בעולם בתחום כיבוי האש".

אנגל הוסיף כי מדובר בשדרוג דרמטי ביכולת המדינה להתמודד עם אירועי חירום, "זהו שדרוג דרמטי ביכולת שלנו כמדינה להתמודד עם שריפות ואירועי חירום. מדובר במהלך משנה מציאות בעזרת השם".

סגן נשיא ומנהל כללי סיקורסקי, ריץ' בנטון, הדגיש את החשיבות המבצעית של העסקה. לדבריו, "מסוקי הבלאק-הוק יהוו מכפיל כח מבצעי למשטרת ישראל ולמערך הכבאות וההצלה לביצוע מגוון משימות שמטרתן להגן על אזרחי מדינת ישראל".