הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, התייחס בגלי צה"ל לסוגיית שילוב החיילות בחיל השריון. זאת בעקבות מאמר מחאה שפרסם על החלטת בג"ץ המחייבת את שילוב הבנות ביחידות החיל.

להערכת הרב מדן ניתן עוד לדבר ולהגיע להסכמות. לדבריו לצד ההערכה ללוחמות יש לזכור שקיימים גם לוחמים "וללוחמים יש אמונות בסיסיות שקשורות ביהדות". עוד מציין הרב כי בראש ובראשונה על הצבא לשמור על פקודותיו הוא, ובהן גם פקודת השירות המשותף, המחייבות את הצבא כולו ואת הרמטכ"ל. "אם נלך בעקבות הפקודות ולא באילתורים, ונקיים שיח משותף, נוכל לכבד גם את הלוחמות וגם את הלוחמים הרוצים לשרת בהתאם לתורה לצניעות ולהלכה".

לשאלה אם למרות דברים אלה יבחר הצבא לקיים את הנחיית בג"ץ התוצאה תהיה הוראה של הרבנים לתלמידיהם שלא להתגייס לחיל השריון, מציין הרב מדן כי בג"ץ לא הורה לשלב את החיילות אלא אפשר לצבא לעשות את מה שהוא עצמו היה זה שביקש.

"הצבא לא הזכיר בשום מקום בבית המשפט שיש פקודות שירות משותף. לא הוזכר בשום מקום שיש צרכים ערכיים לחיילים שומרי מצוות, ויש לא מעט כאלה. הבעיה אינה של בג"ץ, אלא של הצבא", קובע הרב מדן השב וקובע כי אם הצבא רק ישמור על פקודותיו שלו תוך הידברות ניתן יהיה לאפשר לחיילים לשרת בכלל היחידות, גם בחיל השריון.

"אנחנו לוחצים שתהיה הידברות כזו. עד שנגיע לדברים אחרים אנחנו לא צריכים לדבר כרגע בלשון מאיימת. אפשר לנהל את הדברים ברוח טובה ובאמון מלא מול הצבא, אבל הצבא צריך להקשיב לפקודות של עצמו ולערכים שאנחנו מדברים בשמם".

על תוכנו של השיח הדרוש בין הרבנים לצבא, אומר הרב מדן כי כבר כעת ישנן לוחמות בחיל השריון ו"אנחנו צריכים לשמור על כך שבחורים שלנו בשריון ובקורסי הפיקוד יהיו בהפרדה". עוד מזכיר הרב מדן שיח טוב שהתנהל באווירה טובה ונעימה בינו לבין קצין שריון ראשי. "זה דורש מאמץ מכל הצדדים, גם מהצבא. אני מקווה שהצבא יסכים לזה, שתהיה הידברות ושתהיה שמירה על פקודות הצבא ובכלל זה פקודת השירות המשותף".

על השפעת החלטת בג"ץ ושאיפת הצבא לשלב חיילות ביחידות השריון על הלך הרוח בחברה החרדית שטוענת כי כעת מתברר שגם לציונות הדתית לא מאפשרים להתגייס ולשמור על ההלכה, אומר הרב מדן כי אכן ישנה השפעה שכזו, ובנוסף הוא מספר על שני גדודי שריון שאליהם אמורים היו להתגייס חיילים חרדים, ובעקבות סוגיית שילוב הבנות הם נדחו על ידי הצבא. "זה מצער מאוד. הצבא צריך להכין את עצמו לגיוס גדול מאוד של חרדים, שאנחנו מקווים שיהיה".

"אני משוכנע שאם הצבא ישמור את פקודות השירות המשותף אפשר יהיה לתת תפקידים טובים לבנות, גם לבנות שמעוניינות להיות לוחמות ואני מעריך אותן. הדברים לא צריכים להיות בתערובת. אנחנו לא מתנגדים לכך שהבנות תהיינה בנות לוחמות, אלא לתערובת ולחיכוך המתאים במלחמה, בקורסים ובמקומות אחרים. אפשר לנהל את הדברים כשהחיכוך הזה לא יהיה".