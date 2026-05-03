זירת התאונה ליד זרזיר מד"א שלוש נשים בנות 30-40 מהכפר מנדא נהרגו היום (ראשון) בתאונת דרכים קשה שאירעה בכביש 77, סמוך למחלף זרזיר. התאונה הקטלנית התרחשה במעורבות של משאית, מיניבוס ומספר כלי רכב פרטיים נוספים. כוחות משטרה רבים ובוחני תאונות הדרכים הגיעו לזירה ופועלים בשעה זו לחקירת נסיבות התאונה. השוטרים מכוונים את התנועה באזור בעקבות השיבושים הקשים שנוצרו בכביש 77. ארגון זק"א דיווח כי שלושת ההרוגים נמצאו בזירה ללא סימני חיים. צוותי הרפואה וההצלה נאלצו לקבוע את מותם במקום עקב חומרת הפגיעות שספגו בהתנגשות. צוותי כיבוי אש מתחנת נוף הגליל הוזעקו למקום ופועלים בזירה לחילוץ לכודים. לוחמי האש מבצעים פעולות חילוץ מורכבות בין המשאית לשני הרכבים הפרטיים שנפגעו באופן קשה. מאז שעות הלילה נהרגו בכבישי ישראל שבעה בני אדם. מוקדם יותר הלילה נהרגו צעיר כבן 20 ואדם נוסף בתאונת דרכים קשה שאירעה בשדרות רחבעם זאבי בראשון לציון. בתאונה נפצעו שלושה בני אדם נוספים, בהם צעיר כבן 25 באורח קשה ושתי צעירות כבנות 18 באורח בינוני. בוחני התנועה של המשטרה במרחב השפלה פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. בתאונה נוספת במהלך הלילה נהרג החייל נתנאל איילה מעפרה, רוכב אופנוע בן 20, מפגיעת רכב בכביש 60, סמוך לרחלים שבשומרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותו לאחר ניסיונות החייאה. בתאונה בעין חצבה בכביש 90 נהרג גבר כבן 50 שחולץ מרכבו על ידי לוחמי אש כשהוא ללא רוח חיים. צילום: כבאות והצלה לישראל צילום: כבאות והצלה לישראל צילום: מד"א צילום: מד"א

