צינוור גז (ארכיון) צילום: ערוץ 7

בשעה שענף האנרגיה הישראלי מתמודד עם מחסור הולך וגובר באנשי מקצוע מוסמכים, נפתח השבוע אפיק תעסוקתי חדש למגזר החרדי: קורס חדשני להכשרת טכנאי גפ"מ (גז פחמימני מעובה). הקורס, שהושק בסוף השבוע האחרון במרכז 'כיוון' בירושלים, מבקש לגשר על הפער בשוק העבודה ולהעניק למשתתפים אופק תעסוקתי יציב ומכניס. הביקוש לקורס הפתיע אפילו את המארגנים: תוך ימים ספורים מרגע הפרסום נסגר הרישום וכ-30 משתתפים שנבחרו החלו את המחזור הראשון. "ענף הגז זקוק נואשות לאנשי מקצוע מיומנים", מסביר פיני גולדמן, מנהל אגף ההכשרות במרכז "כיוון" המופעל על ידי קרן קמ"ח. "הקורס הזה נותן מענה כפול: גם למשק הישראלי וגם למשתתפים, שזוכים למקצוע מוסדר עם רישיון ממשלתי", הוסיף.