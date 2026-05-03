ילדה בת 7 חולצה הבוקר (ראשון) במצב קשה משריפה שפרצה בביתה ברחוב רבי יוסי בבני ברק.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול ראשוני בזירה ופינו אותה לבית החולים.

על פי הדיווחים, הבית היה אפוף עשן כבד בעת החילוץ, והילדה נמצאה כשהיא סובלת משאיפת עשן ומכוויות קשות בכל חלקי גופה.

מוישי קרויזר, חובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה, יחד עם החובשים ליאור זכריה ומיילך הניג, מסרו: "מדובר בילדה שחולצה מביתה אפופת העשן כשהיא סובלת מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן ומכוויות בכל חלקי גופה. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן היא פונתה לבית חולים במצב קשה. כמו כן הענקנו בזירה סיוע לשני נפגעים נוספים במצב קל".

הילדה פונתה לבית החולים להמשך טיפול, כאשר מצבה מוגדר קשה. במקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה.

כוחות הביטחון בודקים האם מדובר בתקלה חשמלית, דליקה שנגרמה ממקור חום או גורם אחר.