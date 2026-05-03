לקראת ל"ג בעומר התייחס הראשון לציון, הרב דוד יוסף, לסכנות הביטחוניות הממשיות בצפון הארץ ולניסיונות של קבוצות מסוימות לעקוף את חסימות המשטרה ולהגיע לקבר רשב"י במירון - בניגוד להנחיות.

הוא הבהיר כי הללו אינם בגדר חסידות, אלא בגדר עבירה חמורה על דברי תורה. הוא דחה בתוקף את הטענות כאילו העלייה להר תחת אש היא "מסירות נפש" למען הצדיק.

לדבריו, התורה מצווה "וחי בהם" - ולא שימות בהם. הוא הדגיש כי כאשר המומחים הביטחוניים קובעים פה-אחד שיש סכנה, החובה ההלכתית היא להישמע להם.

"אדם אסור להכניס את עצמו בחשש סכנה, בטענה הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת אנשים איבדו את השכל בדברים האלה. חושבים לא בהיגיון...בשולחן ערוך, כשהרופא קובע שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים, הוא חייב לשמוע בקול הרופא. נו, אז הוא יגיד לו שומר מצווה…? אני לכבוד יום הכיפורים…האיש הזה, אם קורה לו משהו, לא רק שהוא לא מת על קידוש השם אלא הוא מאבד עצמו לדעת פשוטו כמשמעו. אז קל וחומר פה שברגע שיהיו קבוצה יותר גדולה של אנשים וחלילה יקרה משהו קודם כל יש סיכוי יותר שהם יפגעו כמו שאמרתי ודבר שני הציבור לא יוכל לברוח משם וירמסו אחד את השני ויחזור האסון עוד הפעם, לכן שומר נפשו ירחק מזה לא לעלות למירון בשום פנים ואופן", סיכם הרב.