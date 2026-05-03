משפחה חרדית ממודיעין עילית חבקה היום (ראשון) רביעייה בבית החולים שיבא בתל השומר, ארבע שנים לאחר שחבקה רביעייה קודמת. בשתי הלידות נולדו למשפחה שלוש בנות ובן. אולם בלידה הקודמת, לפני כארבע שנים, נפטרה אחת הבנות מיד לאחר הלידה, ובת נוספת נפטרה שנה לאחר מכן. המקרה הייחודי דווח ברדיו 'קול חי'. המשפחה מתגוררת בשכונת ברכפלד במודיעין עילית והיא נמנית על חסידי ברסלב. ארבעת התינוקות החדשים הם בני נינים למסעוד גבאי מצפת, המוגדר כיהודי בעל מספר הצאצאים הגבוה ביותר בישראל. גבאי זכה לראות בחייו למעלה ממאה צאצאים.