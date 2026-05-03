מפגש מרגש של ראש אכ"א עם מתגייסים חרדים צילום: דובר צה"ל

ביום הגיוס למסלולים החרדיים בצה"ל הגיע ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר-כליפא, ללשכת הגיוס בתל השומר.

הוא פגש את המתגייסים החדשים המיועדים לחטיבת החשמונאים, גדוד נצח יהודה ופלוגת ח"ץ, ושוחח עמם על המשמעות ההיסטורית של הצטרפותם למערך הלוחם ב-2026.

בדבריו הדגיש ראש אכ"א את האומץ הנדרש מהצעירים החרדים לבצע את הצעד הזה, אל מול האתגרים החברתיים והקהילתיים המורכבים הניצבים בפניהם.

"אלו צעדים ראשונים של חלוצים, של פורצי דרך. ככה נראים אנשים שכותבים את ההיסטוריה. אתם באים על אף כל האתגרים הניצבים מולכם, אתם למודי תורה ובקרוב תהיו חמושי חרב", אמר בר-כליפא למתגייסים.

הוא הוסיף "אני רואה אתכם בעוד כמה חודשים בזירות הלחימה השונות, חדורי מטרה וחדורי רוח. אנו המפקדים נדאג שיהיו לכם את כל התנאים על מנת לקיים את אורח חייכם ובו בזמן לשרת ולהגן על המדינה".

לדבריו "יהיו קשיים, שם אני רוצה שתיזכרו את עומקו של המעשה שאתם הולכים לעשות. את המשמעות שבבחירה, שהיא אינה קלה, שתזכרו באותו רגע את משמעות עשיתכם. אתם נושאים באחריות חשובה וגדולה. אשריכם".