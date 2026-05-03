גלי צה"ל הודיעה היום (ראשון) על סבב מינויים ושינויים מבניים משמעותיים בהנהלת התחנה. טלי ליפקין-שחק, מסיימת את תפקידה כראש מחלקת התוכניות לאחר קדנציה של ארבע שנים.

ליפקין-שחק לא עוזבת את התחנה ותמשיך להוביל ולהגיש את רצועות השידור המרכזיות "רצועת הביטחון" ו"פגישה אישית".

את מקומה יתפוס תומר קריב, ששימש עד כה כמנהל מחלקת הדיגיטל. קריב יכהן בתפקיד החדש כראש מחלקת התוכן, ויהיה אחראי על תוכניות המגזין, התרבות והמחלקה הצבאית.

במקביל, הוכרז על מינויו של איתי זילבר למנהל פיתוח התוכן של גלי צה"ל.

כחלק מהמינויים, הכריז מפקד התחנה טל לב רם על מהלך אסטרטגי של איחוד תשתיות: מחלקת הדיגיטל לא תפעל עוד כיחידה נפרדת, אלא תוטמע ישירות בתוך מחלקות התוכן, האקטואליה וגלגלצ.

לב רם, הודה לליפקין-שחק על תרומתה: "טלי היא עיתונאית ועורכת בחסד שחינכה דורות של עיתונאים. ניסיונה הרב ימשיך ללוות אותנו בתוכניות המרכזיות שהיא מגישה. גלי צה"ל הייתה ותישאר הבית שלה".