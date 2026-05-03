פרסום ראשון: עתירה הוגשה לבית המשפט העליון נגד המשרד לשירותי דת, השר לשירותי דת ומנכ"ל המשרד, בדרישה לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים למינוי רבנים ברשויות המקומיות בישראל.

לטענת העותרים, היעדר קריטריונים מסודרים מאפשר מעורבות פוליטית פסולה, הפליה ושיקולים זרים בהליכי הבחירה.

בעתירה שהוגשה על ידי עו"ד אביעד הכהן נטען כי בתקופה האחרונה הוקדם "בליץ" של מינוי עשרות רבנים ברשויות שונות, רובם מזוהים עם גורמים פוליטיים מסוימים. עוד נטען כי מדובר במהלך רחב היקף שנעשה סמוך לבחירות לכנסת, כאשר הרבנים צפויים לכהן בתפקידם במשך שנים רבות.

העותרים מבקשים מבית המשפט לקבוע כי מהלכים אלה מהווים חריגה מסמכות ופוגעים באינטרס הציבורי, תוך העלאת חשש לניגוד עניינים ומשוא פנים. בנוסף, נטען כי הליכי הבחירה התבצעו ללא תשתית עובדתית מספקת ותוך הפעלת לחצים על חברי מועצת הרבנות.

עוד מתבקש בית המשפט לבטל החלטת מועצת הרבנות הראשית מיום 12 באפריל 2026, במסגרתה מונו 26 נציגים לוועדות בחירת רבנים ולגופים הבוחרים. לטענת העותרים, ההחלטה התקבלה ללא דיון סדור ועל בסיס רשימה שהוכתבה לגורמי המועצה, תוך פגמים חמורים בשיקול הדעת.

בנוסף, מבוקש להוציא צו ביניים שיאסור על המשיבים לקדם הליכי בחירת רבנים בעשרים רשויות מקומיות, ובהן הערים חולון ואילת וכן מועצות אזוריות שונות, עד להכרעה בעתירה.