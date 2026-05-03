ממשלת ספרד דורשת לשחרר "באופן מיידי" שניים מפעילי המשט לעזה שנעצרו על ידי כוחות צה"ל לפני מספר ימים מול חופי יוון.

סייף אבו קשק, המתגורר בברצלונה, וטיאגו אווילה, מברזיל, הופיעו היום בבית המשפט באשקלון לאחר שנעצרו על אחת הספינות במשט. מעצרם הוארך ביומיים.

מקור במשרד החוץ הספרדי אמר ל"גרדיאן" הבריטי לאחר ההחלטה על הארכת מעצרם של שני הפעילים, כי הקונסול הספרדי בתל אביב נכח בדיון בבית המשפט של אבו קשק, והוסיף כי "הוא "מוחזק באופן בלתי חוקי. הדיון הבא שלו נקבע ליום שלישי. ממשלת ספרד דורשת את שחרורו המיידי".

ממשלות ספרד וברזיל דרשו את החזרתם המיידית של שני הפעילים. בהודעה מטעם ממשלות ספרד וברזיל נמסר כי "פעולה בלתי חוקית בוטה זו של הרשויות הישראליות מחוץ לתחום שיפוטן מהווה הפרה של החוק הבינלאומי, אשר עלולה להיות מובאת בפני בתי משפט בינלאומיים, ועלולה להוות פשע על פי החוקים הלאומיים שלנו".

נציגי ארגון התמיכה בפלסטינים "עדאללה" נכחו גם הם בדיון בבית המשפט באשקלון, ועורכי דין מטעם הארגון נפגשו עם שני הפעילים שנעצרו על המשט לעזה.

משרד החוץ הישראלי האשים את שני הפעילים בקשר לארגון הנתון לסנקציות של משרד האוצר האמריקאי ובפעילות בלתי חוקית.