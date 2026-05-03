היישוב בית חג"י שבדרום הר חברון סיכם השבוע שרשרת אירועים מרגשת המשלבת זיכרון כואב עם תנופת בנייה.

האירועים נפתחו בנטיעת כרם זיתים חדש על ידי התושבים, צעד המסמל את החיבור העמוק לאדמה ואת המשך התרחבות היישוב, המובל על ידי תנועת "אמנה".

הנטיעות היוו את הפתיח ל"שבת חג"י" המסורתית, המצוינת ביישוב זה 42 שנה מדי שבת פרשת "אמור".

השבת מוקדשת לזכרם של ששת בחורי הישיבה שנרצחו בפיגוע הקשה בבית הדסה שבחברון לפני 46 שנים. שלושה מהם - חנן קרוטהמר, גרשון קליין ויעקב צימרמן הי"ד - מונצחים בשמו של היישוב.

השבת היישובית יצרה מפגש ייחודי בין דור המייסדים, שהקימו את היישוב לזכר חבריהם לישיבה, לבין המשפחות הצעירות המאכלסות את השכונות החדשות הנבנות בימים אלו.

משפחות הנרצחים פוקדות את היישוב מדי שנה בשבת זו. עבורן, המפגש עם היישוב המתפתח - הבתים החדשים, הכרם שניטע וצחוק הילדים בשבילים - מהווה עדות חיה לכך שזכר הבנים ממשיך לפעום בבניין הארץ.

קיימו תפילות חגיגיות, קידוש מרכזי וסעודה שלישית קהילתית. לאורך השבת נערכו שיחות עומק עם ותיקי היישוב ופעילויות לילדים שנועדו להעביר את מורשת המקום לדור הבא.