הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, התייחס בפאנל שהתקיים בישיבה לשינוי בגישתו כלפי ציבורים שונים בעקבות המלחמה.

"אני מודה ומתוודה שלקחתי על עצמי לנסות למצוא זכות לכל מיני ציבורים שאני בוויכוח איתם", אמר. לדבריו, ביחס לסוגיית הגיוס, "הסיפור של הגיוס הפך בעיני לנהר של דם בינינו".

בהתייחסו לציבור החרד"לי אמר כי קיימת לו מחלוקת עמוקה, אך הדגיש את הצורך בריסון הביקורת. "בציבור אחד יחסית הצלחתי. עם הציבור החרד"לי, יש לי ויכוח מאוד גדול והחלטתי שחייב למתן עצמי כמו כל הציבור - הציונות הדתית וציבור החילוני ברובו, מי שתורם הוא חלק מהציבור", ציין.

עוד הוסיף כי למרות חוסר ההסכמה, הוא מזהה שינוי בגישתו בעקבות המציאות שנוצרה. "במובן מסוים, כמה שאני לא מסכים, אני רואה את ההיחלצות ומרגיש שצריך למתן את הביקורת שלי על הציבור", אמר.

בנוגע לציבור החרדי, תיאר הרב גלעד קושי גדול יותר למצוא נקודות זכות. לדבריו, הוא מזהה "דבקות שלהם בחסד, תורה ודבקות בעבודת ה'", אך מתח ביקורת על ההנהגה: "לא מצליח ללמד זכות על החבורה המנהיגה - הציניות שבה".

עוד הוסיף כי חלק מהציבור החרדי פועל מתוך אמונה כנה, "הרבה מהם תינוקות שנשבו - באמת מאמינים שהתורה מגינה ומצילה וזה שהם יושבים - בדיוק כמו הטייסים שמפציצים". עם זאת, הדגיש כי ביחס למנהיגות, "המנהיגות שיודעת שזה עיוות של התורה השטויות שהם אומרים - קשה לי ללמד זכות".