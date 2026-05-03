מחזור גיוס נוסף של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית החדשה של צה"ל, יצא היום (ראשון) לדרך ועבור סמל ראובן, מפקד כיתה צעיר בחטיבה, היום הזה מהווה סגירת מעגל אישית ולאומית כאחד.

רק לפני שנה הוא עמד באותה נקודה בדיוק, נרגש ומלא בחשש, כחלק מהמחזור השני של החטיבה שהוקמה כדי לתת מענה לצעירים חרדים המבקשים לשלב שירות קרבי משמעותי עם שמירה קפדנית על אורח חייהם הייחודי.

"התגייסתי לפני שנה לחטיבת חשמונאים, עברתי את מסלול ההכשרה להיות לוחם. אחרי שמונה חודשים עשיתי קורס מ"כים, ומה פעילויות מבצעיות," משחזר ראובן את המסלול המהיר שעבר. עבורו, השירות הוא תהליך של צמיחה אישית. "גיליתי מקום נפלא, רציני, שעזר לי להתקדם בכל המובנים - יראת שמיים, חריצות, משמעת. ברוך השם, אני עומד כאן שנה אחרי מהיום שהגעתי לבקו"ם, ואעביר את הטירונות הקרובה".

המעבר מעולם הישיבות לעולם המדים אינו מובן מאליו, וראובן מדבר בכנות על המניעים שהובילו אותו לצעד הזה. הוא מתאר את עצמו כמי שלמד ברצינות, אך הרגיש שהייעוד שלו נמצא בשילוב של תורה עם צבא. "למדתי רציני, אבל לא הייתי 'שטייגניסט' שלומד יום שלם. הרגשתי שאני רוצה להגן על עם ישראל ולתרום", הוא מספר.

ההחלטה לא התקבלה בחלל ריק - אלא מתוך התייעצות עם הרבנים שעליהם הוא סומך. "ניגשתי לרבותיי, התייעצתי איתם, וברוך השם הם נתנו את ברכת הדרך".

אחד החידושים המשמעותיים במחזור הנוכחי הוא נוכחותם של מפקדים חרדים, דוגמת ראובן, המהווים מודל לחיקוי עבור המתגייסים החדשים. במחזורים הקודמים, רוב הסגל הגיע מהמגזר הדתי-לאומי.

למרות הערכתו הרבה למפקדיו הקודמים, ראובן מדגיש את הערך המוסף של מפקד שמדבר את שפתם של הלוחמים. "הערך של בחור חרדי שמבין את העולם, את הקשיים ואת הניואנסים החרדיים, הוא מאוד גדול," הוא מסביר בלהט. "בחור חרדי מגיע לחטיבה חרדית, הוא רוצה להרגיש בה בבית, הוא רוצה להרגיש בה כמו שמרגיש בישיבה, בכנסת, במשפחה. ככל שיש מפקדים יותר חרדים ויותר מבינים לליבו - זה מאוד משמעותי".

השאיפה של ראובן כמפקד היא להוכיח שהצבא לא חייב לבוא על חשבון הרוח, אלא יכול להעצים אותה. הוא דוחה את החששות מפני אובדן הזהות החרדית במהלך השירות ומציג תמונה הפוכה: "אני רוצה להגיד להם שמגיעים למקום טוב, למקום שדואגים להם, שיוציאו אותם ברמה של יראת שמיים וחיבור לתורה ולזהות היהודית ולזהות החרדית - גבוהה יותר מאיך שהם נכנסו".

היציאה לקורס פיקוד הייתה עבורו צעד טבעי של רצון להשפיע על דמותה של החטיבה המתהווה. "אחרי שהגעתי ונוכחתי לדעת עד כמה המקום הזה באמת איכותי וטוב, רציתי להיות חלק משמעותי מהמקום", הוא אומר. עכשיו, כשהוא עומד מול הטירונים החדשים, המסר שלו ברור ומרגיע: "שיהיו רגועים הם מגיעים למקום מאוד טוב".