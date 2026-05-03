שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף גילה הערב (ראשון) כי בערוץ 12 ניסו "לעקוץ" אותו לטעון כי הוא אינו מבקר מספיק בצפון במהלך המלחמה.

הוא סיפר כי תוכנית הבוקר של קשת 12, בהגשת יואב לימור ונסלי ברדה, פנתה אליו בבקשה לדעת האם ומתי ביקר ביישובי הצפון מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי".

וסרלאוף, שביקש להדוף את הרמיזה על היעדרות מהשטח, שיגר למערכת את הלו"ז המלא והמפורט שלו מהשבועות האחרונים הכולל לא פחות מ-43 סיורים ביישובי קו העימות, פגישות עם ראשי רשויות וביקורים במרכזי מפונים.

לטענתו, מיד לאחר שהתקבל הלו"ז המפורט, הוחלט בערוץ לבטל את האייטם המתוכנן בנושא.

השר בחר לפרסם את השתלשלות האירועים ברשתות החברתיות, תוך שהוא מצרף את רשימת הביקורים המלאה ששלח לערוץ. "אדלג לסוף", כתב וסרלאוף, "אחרי ששלחתי את הלו"ז שלי, כנראה הופתעו והוחלט במערכת לא לפרסם את האייטם".

השר רמז בדבריו כי השאילתה נועדה להציג אותו כמי שאינו נוכח בשטח בזמן משבר, וברגע שהתברר כי המציאות הפוכה - העניין התקשורתי בנושא דעך.

מטעם ערוץ 12 לא נמסרה תגובה לטענות השר.