שר הכלכלה הלאומית, מוחמד אל-עאמור, נועד בתחילת השבוע עם נציגי לשכת המסחר והתעשייה של המגזר הערבי במסגרת החתירה לחיזוק שיתוף הפעולה ובניית שותפויות כלכליות.

סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "וופא" דיווחה כי משלחת אנשי עסקים ערבים אזרחי ישראל שהשתתפה בפגישה שנערכה ברמאללה הדגישה את חשיבות עידוד הקמת חברות משותפות ובחינת האפשרות להקמת קרנות השקעה, שיסייעו ליצור צמיחה כלכלית.

אנשי העסקים ביקשו להסיר את המכשולים בפני התנועה המסחרית וההשקעות, ולהעניק את ההקלות הנדרשות להחייאת השוק, במיוחד בתחום השיווק בתוך "מחוזות הגדה המערבית", וכן לקיים פגישות תקופתיות בין המגזר הפרטי למשקיעים.

שר הכלכלה הלאומית ציין את עניינה של הממשלה ברמאללה בהסדרת היחסים עם "הפלסטינים של הפנים" (ערביי ישראל), ובהקשר זה הבהיר כי ננקטו צעדים מעשיים לעידוד השקעות, והתקבלה החלטה אסטרטגית להסרת כל המכשולים המעכבים את זרימת ההשקעות.

בסיום הפגישה הוסכם על הקמת ועדה משותפת לפיתוח יחסי שיתוף הפעולה, לצד ועדות משנה מיוחדות לטיפול בבעיות בכל המגזרים, ולבחינת האפשרות להקמת חברת השקעות משותפת, שתחזק את הזדמנויות השילוב הכלכלי בין אנשי העסקים.