הרב יצחק שילת, ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, התייחס בשיחה שבועית לשאלת עונש המוות למחבלים ולדרכי ההתמודדות עם פשיעה גוברת.

בדבריו הציג את השאלה כיצד יש לפעול במציאות שבה הפשיעה מתרבה ומערערת את היציבות החברתית.

לדבריו, יש להבחין בין משפט פלילי למשפט תורני, כאשר מטרת המשפט הפלילי היא "לשמור על החברה מפני מצבים של פשיעה פלילית". הוא הוסיף כי במצבים שבהם הפשיעה יוצאת משליטה, ייתכן שלמנהיגי הציבור קיימת סמכות לנקוט צעדים חריפים.

בהתייחס לשאלת עונש המוות אמר, "מבחינה מוסרית אין לנו שום צל של ספק שלמחבל מגיע עונש מוות", אך הדגיש כי אין מדובר בהחלטה פשוטה ליישום. לדבריו, השאלה אינה רק ערכית אלא גם מעשית וביטחונית.

עוד ציין כי קיימים שיקולים רחבים, ובהם השפעה אפשרית על שבויים ישראלים והשלכות הרתעתיות. הוא אמר כי מדובר ב"ויכוח ביטחוני מקצועי", שבו יש לבחון האם צעדים אלו יביאו להפחתת הטרור או דווקא להחמרתו.

בהמשך הדגיש כי התנגדות לעונש מוות מטעמים מוסריים אינה עולה בקנה אחד עם תפיסת התורה. הרב שילת הוסיף כי האחריות המרכזית היא הגנה על החברה ומניעת פגיעה בחפים מפשע. הוא ציטט מקורות הלכתיים והדגיש כי "אין לך דבר שהקפידה התורה עליו כשפיכות דמים", תוך אזכור דברי הרמב"ם על חומרת הרצח והאיסור לפדות רוצח בכופר.

עוד אמר כי "אדם שהוא רוצח במזיד הוא חייב מיתה", והדגיש כי מדובר בפגיעה יסודית בחברה ובסדר הציבורי. לדבריו, יש צורך ב"טיפול שורש... בכל האמצעים שהחברה יכולה לנקוט בהם" כדי להתמודד עם תופעות אלו.

בסיום דבריו סיכם כי אף שיש שיקולים לגיטימיים נגד יישום עונש מוות בפועל, הרי שמבחינה מוסרית "אין כאן שאלה בכלל, ודאי שצריך לתת עונש מוות", תוך הדגשה כי ההכרעה הסופית תלויה במכלול שיקולים רחב.