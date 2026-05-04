נתונים חדשים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביעים על עלייה חדה בשנה האחרונה במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער עד גיל 18 במשטרה.

הנתונים מובאים לקראת דיון חירום שיתקיים היום בוועדה לזכויות הילד בראשות ח"כ קטי שטרית, על רקע גל האלימות הגואה ורצח ימנו זלקה ז"ל.

לפי עיבוד נתוני הלמ"ס, בשנת 2024/25 נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער חשודים, לעומת 5,400 בשנה שקדמה לה, לאחר מספר שנות ירידה רצופה. מדובר בעלייה חדה במספר התיקים שנפתחו.

עוד עולה מהנתונים כי כ-20% מהעבירות בתיקים בשנה האחרונה היו עבירות אלימות פיזית, הכוללות עבירות נגד גוף ונגד אדם ואינן כוללות עבירות מין. בשנה שקדמה לכך עמד שיעורן של עבירות אלה על 18%.

דיון החירום היום בוועדה לזכויות הילד יתקיים בהשתתפות בני משפחתו של ימנו זלקה. בדיון ישתתפו גם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובהם החינוך, הבריאות, הרווחה והביטחון הלאומי, לצד פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל.

יו"ר הוועדה, ח"כ קטי שטרית, אמרה כי כבר באוקטובר 2025 התריעה על החרפת התופעה. לדבריה, "במהלכו התרענו בפני גורמי האכיפה והרשויות כי אנו עומדים בפתחה של מגפה קשה. לצערי, את התוצאות של החששות הללו אנו רואים היום".

שטרית הוסיפה כי בדיון תדרוש תשובות ברורות מהגורמים השונים. "האם משרד החינוך אימץ את המלצות הוועדה? ומה נעשה בפועל כדי לבלום את התופעה? במקביל, אתבע דין וחשבון מגורמי אכיפת החוק והמשטרה. כל מקרה ומקרה ייבחן תחת זכוכית המגדלת של הוועדה לזכויות הילד, כל עוד אני עומדת בראשה".