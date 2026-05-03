משטרת טורונטו מדווחת כי ביום חמישי האחרון בוצעה תקיפה של תושבים יהודים בצפון העיר, הנחקרת כפשע שנאה.

על פי הדיווח, התוקף ירה מרכב נוסע באמצעות אקדח צעצוע מסוג Orbeez, היורה כדורי ג'ל קטנים ספוגי מים, לעבר תושבים בעלי חזות יהודית מובהקת, וגרם להם לפציעות קלות.

בעדכון נוסף פרסמו משטרת טורונטו ומשטרת אזור יורק תמונה של החשוד בירי לעבר שני בתי כנסת בטורונטו ובת'ורנהיל בלילות 6 ו-7 במארס השנה.

בצילומי מצלמות האבטחה נראה החשוד כנער רזה, בגובה למעלה מ-1.80 מטר, ובעל צבע עור שחור. לפי הדיווח, לפני חצות ירה החשוד לעבר דלתות הכניסה של בית הכנסת בית אברהם יוסף (BAYT) בת'ורנהיל, ומשם נסע דרומה וירה לעבר חזית בית הכנסת שערי שמיים בטורונטו.

בשני המקרים אותרו סימני ירי בחזית בתי הכנסת. המשטרה ציינה כי בעת הירי לעבר בית הכנסת בית אברהם יוסף נכחו במקום שני עובדים, אך לא היו נפגעים בגוף.

ארגון בני ברית קנדה תיעד בשנת 2025 לא פחות מ-6,800 אירועים אנטישמיים ברחבי המדינה - הנתון הגבוה ביותר מאז שהחל בתיעוד בשנת 1982. מדובר בעלייה של 9.4% לעומת 2024, ועלייה של 145.6% בהשוואה ל-2022, השנה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר.