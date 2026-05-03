ציון חודש המורשת היהודית-אמריקאית בתוכנית "רחוב סומסום" הוביל בסוף השבוע האחרון למתקפה אנטישמיות חריפה ברשתות החברתיות.

האירוע החל כאשר בעמוד ה-X הרשמי של התוכנית פורסם סרטון קצר בהשתתפות השחקנית היהודייה קאט גרהאם והבובה אבי קדבי, המזמין את הצופים לחגוג את תרומתה של הקהילה היהודית.

למרות שמדובר בקטע ששודר במקור כבר במאי 2023, העיתוי הנוכחי הצית גל של תגובות שליליות שהפתיעו בעוצמתן.

בין המגיבים הבולטים היה איש העסקים דן בילזריאן, הידוע בהפצת תיאוריות קונספירציה, שכתב: "אף אחד לא רוצה עוד שטויות של עליונות יהודית".

התגובה של בילזריאן גררה אחריה אלפי לייקים ותגובות המשך שכללו השוואות של התוכנית ל"נוער ההיטלרי" וטענות כי מדובר ב"שטיפת מוח מרושעת" המיועדת לילדים.

חלק מהגולשים אף תקפו את ישראל ואת המדיניות שלה במזרח התיכון כתירוץ להתקפה על התוכן היהודי של התוכנית.

מנגד, גולשים רבים נחלצו להגנת התוכנית והביעו זעזוע מהעובדה שדווקא מותג חינוכי הפונה לילדים הפך למטרה לשנאה.

התגובות החיוביות כללו הודעות תמיכה, אימוג'ים של מגן דוד ותמונות של הבובה אלמו חובשת כיפה. חלק מהמגיבים הזכירו את האירועים הקשים משנה שעברה (2025), אז נפרץ חשבון ה-X של אלמו ופורסמו בו הודעות אנטישמיות וגזעניות.