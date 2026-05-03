דני מירן, אביו של פדוי השבי עמרי מירן, החליט להצטרף לפוליטיקה בבחירות הקרובות ולעמוד בראש מפלגת הגמלאים.

בשיחה עם 103fm סיפר מירן מדוע החליט להתמודד לכנסת. "אני לא אגע בדברים האלה. אנשים שאומרים 'להפיל את ביבי?' אותי זה לא מעניין. אני לא תומך בשום מפלגה פוליטית", אמר. "פנו אליי בעבר ממפלגות פוליטיות ולא הצטרפתי".

הוא הוסיף כי "אני יודע מהן הסוגיות השנויות במחלוקת המדינה היום במפלגות הפוליטיות. אם לא נטפל בחברה תהיה כזו נפילה של קשישים, משפחות צעירים שצריכות לתמוך בהורים שלהם ונכים".

עם זאת, הוא לא מנקה את ראש הממשלה מאחריות על המחדל הגדול שבמהלכו נחטף בנו. "כל אלה שהיו בשלטון ובצבא אחראים ל-7 באוקטובר. נתניהו היה צריך להתפטר ב-8 באוקטובר - הוא ראש הממשלה, וראש הפירמידה אחראי. אחרי כל ההצהרות של ביבי לגבי אולמרט, אדוני - עם כישלון כזה אתה ממשיך? ביפן ראש הממשלה היה עושה חרקירי".

כשנשאל אם אמר לו זאת אישית, השיב מירן: "הייתי איתו בפגישה אחת, ולא רציתי יותר ללכת לפגישות. הבנתי שלא אומרים לי את כל האמת".

הוא טען כי "הבעיה במדינה היא שאין מפלגה חברתית. כל המפלגות נאבקות זו בזו מי יותר גדלה מהשנייה, ויש אוכלוסיות גדולות במדינה שהן זרוקות ומוזנחות, ולא משנה איזו מפלגה תהיה בשלטון. אני מדבר על הקשישים, על הנכים שבשוליים, על שכבות נחשלות - בכל מצב הם בכלל לא נלקחים בחשבון. כשהעלו את הקצבה לגמלאים, העלו אותה בשישה שקלים - זה מעליב. יש אנשים שהשכר היחידי שהם מקבלים בסוף החודש הוא מה שהם מקבלים מהביטוח הלאומי - 2,500 שקלים. הם לא יכולים לגמור את החודש - משלמים ארמונה, תרופות, חשמל ומים - נגמר. הילדים שלהם צריכים לתמוך בהם".

על האנשים שפנו אליו להוביל את המפלגה סיפר מירן כי "האנשים האלה, מנהלי חברות ומנהלי בתי אבות - גם הם קורסים. הם התאגדו ופנו אליי שאעמדו בראש הרשימה. לא מעניין אותי להיות חבר כנסת, אבל רק ככה אפשר להשפיע".