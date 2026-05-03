חודש בלבד עבר מאז דווח כי מאמן מכבי ת"א, רוני דיילה הנורבגי השתכר בבר בתל אביב, דבר שהביא לבסוף לקטטה, אך תלונה לא הוגשה כנגדו ובמכבי החליטו לעבור על זה לסדר היום.

היום (ראשון) הודה דיילה כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית.

לאחר שמועות במהלך היום, הודה דיילה כי הוא זה שנחשד בעבירה החמורה, תוך שהוא טוען כי היה זה בשל השפעת אלכוהול.

"אני מבקש להתייחס לעניין שעלה נגדי במהלך היום", אמר דיילה בהצהרה רשמית. "אירע מקרה בשעות המוקדמות של יום חמישי בבוקר, במהלך נסיעתי הביתה במונית. איני זוכר את פרטי האירוע, שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית.

"במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ובכל הלב על כך. אני מבקש להתנצל גם בפני כל אנשי המועדון ובפני האוהדות והאוהדים הנפלאים שלנו. התנהלות זו אינה עומדת בסטנדרטים ובערכים שאני מציב לעצמי. אני לוקח אחריות על הסיטואציה ומתחייב ללמוד ממנה, להשתפר ולטפל בדברים הללו באופן מקצועי וראוי. שוב, אני מתנצל בכנות".

יש לציין כי לפני שלוש שנים, פיטרה מכבי ת"א את מאמן השוערים שלה עוד לפני שהחלה העונה לאחר שזה היה מעורב בקטטה אלימה בשל שתיית אלכוהול מופרזת. זאת ועוד, בעבר נפרדה מכבי משני שחקניה המובילים המככבים כיום בבית"ר ירושלים, זאת בשל התנהלות לא מוסרית עם קטינות.

האם גם הפעם זה ייגמר בפיטורים?